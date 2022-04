Voyage : les recherches sur Google sont plus élevées... qu'en 2019 !

Il va falloir se préparer à faire face à cette envie de vacances en France,

Il ne fait plus de doute que l'industrie touristique est repartie de plus belle.Non seulement les Français ont des fourmis dans les jambes à l'idée de faire les valises, mais ce constat se vérifie un peu partout sur la planète.De l'aveu même du ministre délégué en charge du Tourisme, les acteurs de la filière vont devoir retrousser leurs manches, car la saison sera sans doute très remplie. alertait même Jean-Baptiste Lemoyne.Et Google en a remis dernièrement une couche, sur ce besoin d'évasion des internautes et des citoyens du monde entier, après deux ans de pandémie.Lors de sa dernière téléphonique sur les résultats, la firme de Mountain View a commencé à parler un peu plus en détail des tendances actuelles sur son moteur de recherche et surprise... le voyage cartonne !