Voyager Vrai : "Dès que les voyages seront autorisés, on fera face à un tsunami de demandes"

TourMaG.com - Qu'entendez-vous par tsunami ?



Marie-Line Germane-Agricole : C'est une version positive de la chose.



Dans le sens, où dès que les Métropolitains pourront revoyager vers les Antilles, ils le feront. C'est la sécurité. C'est la France et c'est une façon facile de changer d'air.



Il y a un autre argument en faveur d'une avalanche de demandes dès que les feux seront vert. Il y a un phénomène nouveau qui est apparu lors de ce 2e confinement.



Jusqu'ici les retraités restaient plutôt cachés et je les comprends. Mais aujourd'hui ils nous appellent et nous font part de leurs besoins de partir.



J'ai plusieurs demandes de projets dans ce sens. Ils veulent profiter de la vie. Les gens se projettent pour le début d'année prochaine.



Enfin, les agents de voyages ont aussi besoin d'offres en raison des frontières fermées et reviennent vers nous. Il y a des signaux d'espoir.



TourMaG.com - Et comment voyez-vous les prochaines semaines ?



Marie-Line Germane-Agricole : Je joue la sécurité et pour moi 2020 est terminée.



Concernant la Martinique, l'île est confinée, donc la messe est dite, maintenant la Guadeloupe est ouverte. Les restaurants et les lieux touristiques fonctionnent, par contre il faut une attestation dérogatoire pour se rendre sur place.



Actuellement, nous ne sommes plus agents de voyages, mais accompagnateurs de projets. Nous donnons le cap et notre sentiment sur la situation aux clients.



Par exemple, pour mes clients qui doivent partir en décembre, je les ai tous contactés en leur disant que cela ne sert à rien de partir pour les Antilles.



Je leur propose de réorganiser leurs séjours pour des dates à partir de Pâques. Pour les plus téméraires, je leur dis que nous attendrons la première semaine de décembre et que nous improviserons.