Voyages Rouxel ouvre une troisième agence baptisée Idéa Voyages [ABO]

Je m’interroge, est-ce que demain une plateforme, telle que Worldia pourrait aller directement sur le B2C ? Pour l'instant, ça ne semble pas être leur stratégie, mais ça peut vite changer. Le marché dans sa globalité. Il n'y a pas une personne, quand je me suis installée, qui ne m’a pas dit : « Il y a encore des gens qui vont en agence de voyages ? »Je regarde l’évolution du marché, le comportement du consommateur, etc... L' intelligence artificielle n'est pas un domaine qui me fait peur. De par mon expérience passée, je m'en suis plutôt servie. Aujourd'hui, elle me permet un gain de productivité dans la rédaction de contenu de voyage, de courriers un peu complexes ou pour les réseaux sociaux.Je m’interroge, est-ce que demain une plateforme, telle que Worldia pourrait aller directement sur le B2C ? Pour l'instant, ça ne semble pas être leur stratégie, mais ça peut vite changer.

A l’inverse, la géopolitique encourage les clients à revenir en agence. Ils ont besoin de conseils et de réassurance. Avec les formalités et l’aérien, la géopolitique est le troisième élément qui pousse les gens à venir en agence.



L'aérien est une usine à gaz. Quand ils veulent le faire eux-mêmes, ils ne savent pas s'ils ont le bon prix, les bagages inclus ou pas inclus. La clientèle 50 ans et plus ne veut pas se prendre la tête à gérer et à essayer de trouver la bonne affaire. Et puis, les formalités changent tout le temps.



Les EDV ont lancé une communication "Stop Arnaque Voyage" pour lutter contre l’exercice illégal de la profession. Je trouve cela très bien. Si je ne vois pas les travel planner comme une menace pour toutes les raisons que je viens de citer, c’est confusant dans la tête du consommateur.

L’activité redémarre après un mois de décembre assez calme. Nous avions de l'avance, je n’étais pas inquiète.



Je me projette sur du développement parce qu'il y a une troisième agence et puis parce que j'ai fait beaucoup d'efforts de communication et des travaux de rénovation.



L’agence de Vannes a déménagé pour des locaux plus visibles et plus agréables dans l'accueil client et l'expérience client. J'espère que tout ce que j'ai mis en place depuis mon arrivée va porter ses fruits.



En 2025, je vise une hausse de 30% de volume d’affaires sur la distribution et +20% sur le voyage en autocar. C’est assez ambitieux, mais il faut l’être pour avancer. Je reste malgré tout très clairvoyante au niveau géopolitique. On ne peut pas présager de ce que sera demain.