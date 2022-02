Voyages jeunes : Go&Live lance sa campagne de recrutement 2022

Le groupe GO&LIVE, acteur du marché des séjours linguistiques et des voyages scolaires, vient de lancer sa campagne de recrutement 2022.



Il regroupe six marques : Club Langues et Civilisations, Nacel, Sports Élite Jeunes, American Village, KeepSchool et Sans Frontières et recherche des accompagnateurs, moniteurs BAFA, moniteurs sportifs, formateurs :



- Logistique : 67 emplois



- Directeurs de centre BAFD et directeurs techniques sportifs : 214 emplois



- Accompagnateurs de séjour à l’étranger : 693 emplois



- Animateurs anglophones natifs ou bilingues : 296 emplois



- Animateurs (avec et sans BAFA) : 354 emplois



- Moniteurs sportifs (basket, football, gymnastique, …) : 178 emplois



- Enseignants d’anglais : 29 emplois



" Nous recherchons également des formateurs pour adultes. Si vous enseignez les langues, la bureautique, l’infographie, ou encore le management, n’hésitez-pas à nous rejoindre ", commente le Groupe dans un communiqué.



L’ensemble des offres disponibles sont en lien avec les enfants et/ou adolescents. Il est donc demandé pour certains postes un BAFD ou BAFA afin de certifier sa capacité d’encadrement.