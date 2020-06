Vueling (re)déploie ses ailes entre la France et l'Espagne

Les liaisons entre la France et l'Espagne vont reprendre progressivement pour Vueling suite de la décision du gouvernement espagnol d’ouvrir ses frontières à l’intérieur de l'espace Schengen à partir du lundi 22 juin 2020.



La compagnie va ainsi opérer 4 vols hebdomadaires depuis Paris Orly vers Barcelone, tous les lundi, mercredi, vendredi et dimanche.



Depuis Nantes, elle assurera également 4 vols directs hebdomadaires vers Barcelone et des vols vers Palma de Majorque et Malaga, à partir du 4 juillet, à raison d’un vol par semaine.



Au total, Vueling opérera 23 routes au départ de 6 aéroports français en juillet.



" Vueling relancera progressivement le reste de ses opérations internationales au cours du mois de juillet et opérera jusqu'à 180 liaisons sur l'ensemble de son réseau en Espagne et dans le reste de l'Europe, pour atteindre près de 2 000 vols hebdomadaires ", ajoute la compagnie dans un communiqué.