Wagner au Mali : "Air France table sur sa bonne étoile..." 🔑

Celle-ci procède à une veille de la situation sur les zones de conflit et à une analyse régulière du risque, en partenariat avec la Commission européenne.



La FAA américaine, de son côté, émet des recommandations, qui sont examinées avec le plus grand soin par tous les acteurs du secteur,

Nous conseillons d'arrĂŞter purement et simplement la desserte.



Nous parlons lĂ de Bamako, mais il y a aussi Ouagadougou (Burkina Faso) ou encore Bangui (RĂ©publique centrafricaine) oĂą nous n'avons plus aucune protection,

On nous dit qu'elle est tout juste rentable.



Notre patron se plaint de ne pas avoir assez d'avions pour desservir l'Asie, nous lui avons suggéré de positionner ces coques sur des lignes plus rémunératrices,

Elle nous dit qu'il n'y aurait pas une grande probabilité pour qu'un accident arrive, mais la contre-publicité serait catastrophique. Nous ne sommes pas encore dans le rouge total,"

" nous explique le porte-parolat d'Air France.Malgré, le dépôt d'un DGI (Danger grave et imminent), . entrainant un droit de retrait," s'inquiète le syndicaliste.Pour l'heure des pilotes ont décidé de ne plus se rendre au Mali, sauf que la direction arrive toujours à trouver des remplaçants prêts à prendre le manche et à poser un avion à Bamako.Ce stratagème aura ses limites, surtout que la ligne n'est pas réputée pour être très lucrative." poursuit le pilote d'Air France.A l'heure de la réouverture de la Chine, la compagnie nationale préfère stopper des lignes loisirs comme Punta Cana ou Malé que d'arrêter des vols risqués.Si la direction ne semble pas entendre les complaintes et peurs des pilotes, elle reconnait toutefois que le risque n'est pas nul.explique Thierry Oriol, membre du bureau du SNPL France ALPA.Le pilote fait le parallèle avec la matrice des risques, un outil permettant de calculer le niveau critique du risque encouru.Actuellement les PNT naviguent entre le rouge orangé et le rouge clair, mais pas encore écarlate.