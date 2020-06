Wingly : le "blablacar de l'aérien" lève 3 millions d'euros et devient une agence de voyages, mais dans quel but ?

Nos vols en partage de frais avec des pilotes privés sont essentiellement axés loisir, nous allons bien sûr les garder et continuer à les développer.



Avec la montée en puissance de l’offre Wingly Pro cet été, nous allons pouvoir répondre aux demandes orientées transports, pour effectuer, notamment, des transversales mal desservies. Notre objectif est de connecter les 450 aérodromes au sein du territoire,

A l'arrêt comme une grande partie de l'activité touristique, la start-up Wingly a mis à profit cette période pour réfléchir et séduire les investisseurs.Avant 2020, le spécialiste du coavionage privé représentait plus de 30 000 passagers en vol et une communauté de plus de 300 000 utilisateurs dont 20 000 pilotes privés, s'imposanten moins de 5 ans comme l'un des leaders européens du secteur.Cet investissement remplit deux objectifs prioritaires, avec celui notamment d'accélérer son développement sur les vols en partage de frais sur sesmarchés historiques (la France, l’Allemagne et le Royaume Uni) et la mise en place d’une nouvelle offre, Wingly Pro." explique Emeric de Waziers, cofondateur et CEO de Wingly.