Wizz Air lance une nouvelle liaison entre Charleroi et Bacău (Roumanie)

Wizz Air ouvrira une 31e base à l’aéroport de Bacău en Roumanie à partir du 29 octobre 2020. Deux Airbus A320 y seront positionnés.



12 nouvelles routes seront ouvertes, dont une entre Bruxelles Charleroi et Bacău.



La compagnie est déjà présente sur la plateforme et propose 14 destinations (Bacău, Budapest, Bukarest, Chisinau, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Ljubljana, Skopje, Sofia, Timisoara, Tirana, Varsovie et Vienne).



Elle a par ailleurs comme l'ensemble des transporteurs mis en place un nouveau protocole sanitaire face à l'épidémie de Coronavirus qui a paralysé le secteur pendant plus de deux mois.