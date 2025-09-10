Zoo de La Boissière-du-Doré : quand les naissances font le bonheur des visiteurs

Mais les pandas ne sont pas les seules vedettes de ce « baby-boom » 2025.



Girafon, zèbre, suricate, watussi, paresseux, perroquets éclectus ou encore une douzaine de flamants de Cuba : les naissances se multiplient dans le parc, apportant leur lot de pelages neufs, de plumes duveteuses et de premiers pas attendrissants.



" Cela faisait plusieurs années que nous n’avions pas enregistré autant de naissances en si peu de temps ", confie Sébastien Laurent, directeur du zoo.



Les oursons nés en janvier, Orhy et Carlit, ainsi que les jeunes tamarins et geladas, complètent ce tableau vivant et coloré.