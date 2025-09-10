Zoo de La Boissière-du-Doré : quand les naissances font le bonheur des visiteurs

Le Zoo de La Boissière-du-Doré a vécu un été 2025 exceptionnel avec la naissance rare de deux pandas roux - Depositphotos.com, @OndrejProsicky
Le Zoo de La Boissière-du-Doré, situé à une trentaine de minutes de Nantes et de Cholet, a vécu un été placé sous le signe des naissances.
Le 25 juin dernier, deux pandas roux ont vu le jour : un mâle de 744 g et une femelle de 765 g, tous deux en parfaite santé.
Ces nouveau-nés s’inscrivent dans le programme européen d’élevage de l’espèce, aujourd’hui classée « en danger d’extinction ».
Blottis dans les nids de leur mère Zanshi, les deux jeunes pandas se déplacent parfois d’un nid à l’autre, offrant aux visiteurs de rares aperçus.
Le parc invite d'ailleurs le public à proposer des prénoms via ses réseaux sociaux.
Le 25 juin dernier, deux pandas roux ont vu le jour : un mâle de 744 g et une femelle de 765 g, tous deux en parfaite santé.
Ces nouveau-nés s’inscrivent dans le programme européen d’élevage de l’espèce, aujourd’hui classée « en danger d’extinction ».
Blottis dans les nids de leur mère Zanshi, les deux jeunes pandas se déplacent parfois d’un nid à l’autre, offrant aux visiteurs de rares aperçus.
Le parc invite d'ailleurs le public à proposer des prénoms via ses réseaux sociaux.
Zoo de La Boissière-du-Doré : une saison pleine de naissances
Mais les pandas ne sont pas les seules vedettes de ce « baby-boom » 2025.
Girafon, zèbre, suricate, watussi, paresseux, perroquets éclectus ou encore une douzaine de flamants de Cuba : les naissances se multiplient dans le parc, apportant leur lot de pelages neufs, de plumes duveteuses et de premiers pas attendrissants.
"Cela faisait plusieurs années que nous n’avions pas enregistré autant de naissances en si peu de temps", confie Sébastien Laurent, directeur du zoo.
Les oursons nés en janvier, Orhy et Carlit, ainsi que les jeunes tamarins et geladas, complètent ce tableau vivant et coloré.
Girafon, zèbre, suricate, watussi, paresseux, perroquets éclectus ou encore une douzaine de flamants de Cuba : les naissances se multiplient dans le parc, apportant leur lot de pelages neufs, de plumes duveteuses et de premiers pas attendrissants.
"Cela faisait plusieurs années que nous n’avions pas enregistré autant de naissances en si peu de temps", confie Sébastien Laurent, directeur du zoo.
Les oursons nés en janvier, Orhy et Carlit, ainsi que les jeunes tamarins et geladas, complètent ce tableau vivant et coloré.
Dormir au cœur du zoo
Pour prolonger cette expérience, le parc propose huit lodges immergés au cœur des plaines africaines et des habitats des animaux.
Installés à hauteur de girafes, rhinocéros ou koudous, ces hébergements permettent d’observer le comportement des animaux au lever et au coucher du soleil.
Certains lodges XXL de 140 m² et d’autres avec spa privé offrent une immersion totale, mêlant confort et découverte pédagogique.
Le zoo a également inauguré un nouvel espace de 15 000 m² pour sa meute de loups, dix fois plus grand que l’ancien, ainsi que des habitats repensés pour les tigres, panthères et ours.
Ces infrastructures visent à favoriser le bien-être des animaux et à sensibiliser le public à la conservation des espèces.
Lire aussi : Hébergements insolites : +30 % de réservations en France
Installés à hauteur de girafes, rhinocéros ou koudous, ces hébergements permettent d’observer le comportement des animaux au lever et au coucher du soleil.
Certains lodges XXL de 140 m² et d’autres avec spa privé offrent une immersion totale, mêlant confort et découverte pédagogique.
Le zoo a également inauguré un nouvel espace de 15 000 m² pour sa meute de loups, dix fois plus grand que l’ancien, ainsi que des habitats repensés pour les tigres, panthères et ours.
Ces infrastructures visent à favoriser le bien-être des animaux et à sensibiliser le public à la conservation des espèces.
Lire aussi : Hébergements insolites : +30 % de réservations en France
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille