Zoom sur la thématique du Forum des Pionniers 2025 : “les futurs de l’intermédiation : nouveaux rôles, nouvelles relations, nouveaux horizons”

À l’heure où les enjeux écologiques, sociaux et éthiques transforment les attentes des voyageurs, l’intermédiation devient un levier puissant pour accompagner la transition vers un tourisme plus responsable. Les professionnels ont un rôle de médiateurs, capables d’orienter les choix et de valoriser les offres durables. L’éthique, la transparence et l’engagement deviennent alors des piliers incontournables.



En intégrant des critères d’impact dans leur sélection de produits et de partenaires, en proposant des récits alignés avec les valeurs sociétales actuelles, les intermédiaires contribuent à réinventer les pratiques touristiques. Ils participent à la co-construction d’un tourisme plus équitable, plus respectueux des écosystèmes, et porteur de sens.



Cette responsabilité s’accompagne aussi d’un défi technologique : s’assurer que les outils numériques utilisés restent éthiques, transparents, et qu’ils ne renforcent pas les biais ou les dérives. L’intermédiaire devient alors un garant de confiance dans des modèles hybrides, capable d’humaniser les parcours digitalisés et de défendre une intermédiation plus juste.