airBaltic : les vols de et vers Nice pourraient reprendre entre le 15 juin et le 7 juillet la compagnie accélère sur la France

airBaltic a repris le 9 juin ses vols directs au départ de Paris et prévoit de reprendre les vols directs de Riga à Nice entre le 15 juin et le 7 juillet.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 16 Juin 2020

Après avoir reçu toutes les autorisations nécessaires, airBaltic a repris le 9 juin ses vols directs au départ de Paris à destination de Riga et Vilnius et prévoit de reprendre les vols directs de Riga à Nice entre le 15 juin et le 7 juillet.



Martin Gauss, PDG d'airBaltic, ajoute : " De nombreux pays européens vont à nouveau ouvrir leurs frontières aux touristes. Les gens recommencent à planifier leurs vacances d'été ou un court séjour après une longue période d'impossibilité de voyager. C'est pourquoi nous ouvrons certaines de nos destinations plus tôt que prévu.



(...) Nous avons introduit des mesures de sécurité strictes et nos nouvelles opérations aériennes suivent les recommandations émises par les autorités. Tous les passagers à bord des avions d'airBaltic reçoivent gratuitement un kit de soins de base comprenant un masque et des lingettes de désinfection" .

Le programme complet et les billets d'avion sont disponibles sur le site web d'airBaltic ou en GDS. En outre, pour toute nouvelle réservation d'airBaltic effectuées avant le 30 juin 2020, les passagers ont la possibilité de reporter leur voyage sans frais supplémentaires à une nouvelle date. Un seul changement de date est autorisé.

