eDreams ODIGEO annonce une "solide situation financière..."

Avant la crise, eDreams avait enregistré de bons résultats et une forte croissance, profitant de sa position de leader dans le domaine aérien et des économies d'échelle durables sur un marché attractif, annonce l'OTA dans un communiqué.



Malgré la réduction des réservations d'environ 70 % en mars 2020, le groupe continue d’enregistrer un bilan solide, avec une position de liquidité actuelle d'environ 140 millions d'euros à la fin mars, ce qui nous place en position de force dès que l'activité normale reprendra.



Grâce à un modèle solide, les réservations en décembre 2019 ont augmenté de 11% par rapport à l'année précédente et ont continué à croître de manière significative en janvier et jusqu’à début février avant que la crise ne s'installe, ce qui devrait entraîner une baisse raisonnable de 3% des réservations sur la totalité de l'année fiscale 2020, malgré une réduction d'environ 70% au cours du dernier mois de l’année fiscale 2020.



Notre activité a prouvé sa solidité, avec 80% de coûts variables qui comprennent un portefeuille de produits, une gamme et une géographie bien diversifiés.



Depuis le 20 janvier, date de l'annonce publique de l'épidémie de COVID-19 en Chine, des mesures importantes ont été prises:



Pour conserver les liquidités et sortir de la crise en position forte, certains coûts ont été réduits et les opérations réorganisées - la situation COVID-19 continue de permettre à l’entreprise de protéger tous les emplois de ses salariés.