easyJet va moderniser sa flotte d'Airbus A320

mise en palier

Ces fonctions maximisent le temps passé au niveau de croisière efficace, en n'amorçant pas la descente trop tôt et en supprimant l'étape de "" au bas de la descente, lorsque les moteurs de l'avion génèrent une poussée pour maintenir le vol en palier dans un air dense avant l'approche de l'atterrissage final.easyJet va ajouter ces outils sur plus de 300 appareils de la famille Airbus A320, sera équipé de la DPO et, en plus, de la CDA pour les appareils compatibles.L'économie ne s'arrête pas là, car la généralisation de la nouvelle fonction entraînera une réduction des émissions de CO2 de plus de 311 tonnes par an et par avion, soit 88 600 tonnes de CO2 par an pour l'ensemble de la flotte de la famille A320, ce qui représente une contribution significative à des opérations aériennes plus durables.