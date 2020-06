easyjet renforce son offre sur Nantes, Bordeaux et Rennes

Apres avoir annoncé une reprise de ses vols le 16 juin avec Genève, Nice et Lyon depuis Bordeaux, easyJet se prépare à rajouter une sélection de liaisons estivales vers la Grèce, le Portugal, et l'Espagne.



Les Bordelais pourront profiter des vacances en France, en Méditerranée et notamment en Corse vers Ajaccio, Bastia et Figari ainsi que sur plusieurs destinations domestiques phares, toujours Lyon et Nice mais également Marseille.



Lille sera aussi reliée dès le mois de juillet.



Cet été la compagnie augmentera également ses liaisons vers des destinations européennes estivales comme le Portugal, vers Lisbonne et Porto, et vers de nombreuses îles, espagnoles, les îles des Baléares (Ibiza, Minorque, Majorque) et Les Canaries ou encore en Grèce vers Héraklion en Crète.