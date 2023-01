easyjet revoit ses prévisions de bénéfices à la hausse sur 2023

Johan Lundgren, Directeur Général d’easyJet, a déclaré : « Nous avons constaté une demande forte et continue au cours du premier trimestre, en transportant près de 50% de clients de plus que l'année dernière.



Nombre d'entre eux ont réservé de nouveau pendant la traditionnelle promotion de début d’année, au cours de laquelle nous avons rempli cinq avions toutes les minutes aux heures d'affluence et enregistré trois week-ends records en termes de recettes commerciales ce mois-ci. (...)



En résumé, nous prévoyons pour cet hiver une perte réduite de manière significative au cours du premier semestre par rapport à l'année dernière.



Nous sommes en bonne voie pour atteindre la profitabilité cette année alors que nous prévoyons de dépasser les attentes actuelles du marché, créant ainsi de la valeur pour nos clients, nos investisseurs et les économies auxquelles nous contribuons. »