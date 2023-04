1er Rendez-Vous national de la location saisonnière à Aubervilliers

Au-delà de la dimension exposition, le Rendez-Vous insiste sur le programme d’une trentaine de conférence avec ses partenaires :Le programme pourra aussi compter sur la participation d’ADN Tourisme et d’Atout France. Et même l’OTC de Paris en fait mention dans sa newsletter alors qu’Airbnb n’est pas toujours en odeur de sainteté dans la capitale.La liste des intervenants sur les conférences et les ateliers s’allonge progressivement avec les premiers noms : Maitre Dimitri Bougeard, avocat Investisseur ; Sébastien More ; Laura Wignolle, Les clés du Gite ; Sébastien Ascon ; Nicolas Fatou, Automaticbnb ; Rénoveuse Astucieuse ; Benjamin Etienne, SAS Rent’immo ; Thomas Dardour, Beds24clickparclick ; Romain Giaccalone, Romain Giacalone Consultant, et Jérome Forget, Guest & Strategy.Ce 1er Rendez-Vous de la Location Saisonnière est appelé à s’installer dans le paysage des rencontres professionnelles. Elise Ripoche (photo ci-dessus) s’étonnait comme d’autres de ses partenaires qu’il n’ait pas été créés plus tôt alors même que la France est l’un des principaux marchés pour cette activité d’hébergement touristique.