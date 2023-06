Succès remarquable pour le 1er Rendez-vous National de la Location Saisonnière

Aussi, dans les locaux modernes de Châteauform', situés dans les anciens magasins généraux d’Aubervilliers, Elise Ripoche a organisé la Rendez-vous National de la Location Saisonnière, qui a toutes les chances de s’installer sur la durée.créant même des embouteillages dans les allées pour discuter avec desMais ce qui est sans doute la plus grande frustration des organisateurs, c’est, prises d’assaut par les visiteurs.Trois salles pouvant accueillir chacune 200 participants n’ont quasiment pas désempli toute la journée pour aborder plus d’une vingtaine de thèmes : de l’état du marché aux bases du Revenue Management en passant par quel est l’intérêt d’un label, quelle fiscalité pour la LCD, comment louer vite et cher, comment s’adapter aux contraintes législatives, la carte G : contrainte ou opportunité, comment assurer votre activité professionnelle… et bien d’autres sujets encore qui répondent à la meilleure façon de rentrer dans les clous et de ne pas se lancer dans l’aventure sans en connaître les subtilités.