A la Samaritaine, Paris et Venise en tête-à-tête

Ainsi, à compter du 7 février, les bâtiments et lieux emblématiques de Venise - le grand canal, le pont des Soupirs et la gare de Venise-Santa-Lucia... - s’immisceront entre - et sur - les murs très parisiens de la Samaritaine Paris Pont Neuf.



Par ailleurs, y sera présentée une sélection de produits franco-italienne, notamment à la boutique de Loulou, où le savoir-faire et l’art de la table des deux pays sont célébrés. Bitossi Home, Moroni Gomma ou Popolo et Confiture Parisienne incarnent la mise en regard des deux cultures.



De son côté, l'artiste italienne Irene Cattaneo qui a commencé sa carrière en travaillant pour des marques de luxe à Milan, Londres et New York, dévoilera, à la Samaritaine, côté Rivoli, une installation de nuages en verre soufflé aux couleurs vibrantes.



Son œuvre, baptisée "Clouds and Coulds", est le reflet de la technique parfaitement maitrisée depuis quelque 700 ans par les souffleurs de verre de Murano, une île blottie dans la lagune de Venise.



Seront également exposés à la Samaritaine une partie de la collection d’images datant des années 1970 que le réalisateur d'origine londonienne Lee Shulman, à travers The Anonymous Project, met en scène sous forme d’installations 3D, de tirages photos ou de totems.



Autre nouveauté : l'ouverture à la Samaritaine de la première boutique parisienne de la marque La DoubleJ, le hotspot milanais haut de gamme en matière de mode et d'articles pour la maison. Ses collections 100% made in Italy mettent l'artisanat italien à l'honneur.



Enfin, pour son pop up exclusif à la Samaritaine, C.P. Company invitera à un voyage entre Art Nouveau parisien et Sottoportici vénitien.



Au Fondaco Dei Tedeschi, la campagne se déroulera du 14 février à la fin juin 2024. Au final, à l’approche des beaux jours, Paris et Venise seront au diapason pour offrir une véritable invitation au voyage !