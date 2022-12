A qui et à quoi doit servir le transport aérien ?

Pendant très longtemps, la question ne s’est pas posée. Le transport aérien existait et se développait comme aucun autre secteur d’activité si on excepte celui des communications. Fascinés par les facilités toujours plus grandes amenées par l’utilisation de l’avion et de ses possibilités sans cesse améliorées, on ne s’est jamais posé la question de son utilité.



Or voilà que, bousculé par l’offensive médiatico-écologique, il est amené à se demander à quoi et à qui il peut bien servir. Est-il un facteur nuisible pour la planète ou au contraire est-il indispensable au bien-être des populations ?



En d’autres termes, doit-on poursuivre vers un transport de masse en continuant la baisse des tarifs, ou fait-il réserver son utilisation aux clients les plus aisés ?



Le débat existe depuis que les « low cost » ont déboulé dans l’univers feutré des compagnies historiques. Ils ont amené une nouvelle couche de clientèle qui jusqu’alors n’avait pas accès à ce moyen de transport. Cela a largement contribué non seulement à la croissance du transport aérien, mais à l’arrivée de nouveaux appareils plus performants et plus économiques.



C’est ainsi que le secteur a pu maintenir un développement en volume de 5% par an sur des montants de plus en plus gros. Entre 5% d’augmentation sur 1 milliard de passagers, ce qui correspond au montant transporté au début des années 1990 et 5% sur les 4,5 milliards d’utilisateurs en 2019 il y a un pas très important. A tel point qu’avant même la crise du Covid on commençait à se poser la question du maintient de ce taux de croissance.