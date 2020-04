ADN Tourisme et la CAT souhaitent que la crise sanitaire soit reconnue comme état de catastrophe naturelle

ADN Tourisme et la Confédération des Acteurs du Tourisme, qui représentent, pour l’une, près de 1300 structures institutionnelles du tourisme et, pour l’autre, une quinzaine d'organisations professionnelles du secteur, à dominante privée, ont adressé un courrier à Jean-Baptiste Lemoyne pour demander à ce que l’État reconnaisse la crise sanitaire actuelle comme état de catastrophe naturelle.



Cette demande est née du constat partagé, qu’alors que l’État et les collectivités territoriales lancent des plans de relance avec l’appui du secteur bancaire, pour préserver l’économie locale, le monde de l’assurance est totalement absent de cet effort collectif indique un communiqué commun aux deux organisations.



ADN Tourisme et la Confédération des Acteurs du Tourisme souhaitaient également relayer, par ce courrier, la grande inquiétude des entreprises du secteur touristique, notamment les TPE et les PME, pour la majorité desquelles la crise se traduit par une perte de chiffre d’affaires de plus de 80%.