ADP : vers un plan de départs volontaires de 1400 salariés ?

Le syndicat d'ADP : UNSA-SAPAP a annoncé dans un tract que la direction du groupe a présenté un plan de départs volontaires

qui concerneraient jusqu’à 1400 salariés, dont 700 qui ne seraient pas remplacés.



" Dans cet accord ne rentrent pas les métiers règlementaires (SMU, pompiers aéroportuaires SSLIA, secours incendie et à personnes SSIAP) ainsi que des métiers à forte expertise " précise le communiqué du syndicat.



Selon l’Unsa Sapap, un accord « Performance Collective » à hauteur de 59,3 Millions d’Euros d’économies par an pourrait être engagé et pourrait toucher " toute la structure sociale de l'entreprise ".



" A ce jour, nous souhaitons plus de transparence et d’équité dans ces mesures et une analyse beaucoup plus fine afin de mener des négociations loyales " précise l'instance représentant les salariés qui demande à l’actionnaire principal (État) de "s’engager dans une politique de limitation du versement du coupon de dividendes à hauteur des efforts des salariés, et ceci au moins sur la durée des accords."