AEGEAN investit dans 4 Airbus A321neo de plus longue portée

Nous sommes convaincus que les marchés en développement au-delà de l'UE, que ce soit dans la région du Golfe, en Afrique ou en Asie, représentent une grande opportunité pour AEGEAN et pour notre pays, et qu'ils pourraient être desservis par une version spéciale, à plus long rayon d'action, de l'A321neo, compte tenu de notre situation à l'extrême sud-est de l'Europe. Nous reconnaissons en outre la nécessité d'une cabine offrant des caractéristiques de confort et d'expérience supérieures pour représenter les valeurs d'AEGEAN auprès de nos passagers sur ces marchés. Nous investissons de manière significative dans l'extension du rayon d'action et dans un tout nouveau niveau de confort pour cette première flotte complémentaire de quatre avions afin de donner à nos équipages l'outil adéquat pour représenter au mieux les valeurs d'AEGEAN sur ces dessertes où les vols sont plus longs. Il s'agit d'un nouveau grand pas vers l'élargissement de notre portée et de nos capacités et nous sommes impatients d'accueillir nos passagers sur ces vols pour leur faire vivre cette nouvelle expérience dans les années à venir.

Ces avions sont destinés àet serviront à desservir des marchés en dehors de l'Union Européenne, notamment au sud et au sud-est de la Grèce , couvrant des destinations actuelles comme, et potentiellement de nouvelles destinations telles que Bahreïn, Doha, Oman, Lagos, Addis-Abeba, Nairobi, Delhi, Mumbai, et Almaty.Ces destinations, habituellement desservies par d'autresavec des avions offrant plus de confort et moins de densité de sièges, seront désormais accessibles directement depuis la Grèce grâce à cette mise à niveau stratégique.AEGEAN prévoit la livraison de ces appareils modernisés, visant à améliorer son offre et à développer sa présence sur ces marchés spécifiques., a déclaré : «A la fin de 2023, AEGEAN a ajoutépour desdans le cadre de son contrat existant avec Airbus et a converti. Avec ces ajouts et modifications, le total des appareils de la famille A320/321neo, qu'ils soient déjà livrés ou en commande, s'élève à 50, dont 29 sont des A321neo.Parmi ces, 25 conserveront la configuration standard actuelle et. À ce jour, 28 appareils Airbus A321/321neo ont été reçus et 22 autres sont prévus pour être