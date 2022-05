APG Network organise l'APG Day !

" Depuis maintenant trente années, notre réseau mondial présent dans 176 pays constitue notre principale force commerciale sans laquelle nos produits de commercialisation, de distribution, et de cargo ne pourraient être délivrés correctement à nos 200 compagnies aériennes clientes.



Et à l’image de ce jour « national & mondial » pour APG, et après des heures sombres dues à la crise sanitaire, notre réseau est de retour, plus fort que jamais! ". déclare Sandrine de Saint Sauveur, PDG & Présidente APG INC.