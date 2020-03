Adopteunto.com adopte un critère "covid-19" et délivre des conseils aux agences

Avec l'aide d'un professionnel du secteur, à savoir François Teyssier et ses 40 ans d'expérience dans le tourisme, la plateforme offre désormais des Conseils et une assistance juridique à ses adhérents.



Le travail effectué, par le consultant spécialisé tourisme et formateur agréé, doit permettre de traiter une réclamation client de A à Z, avec une trentaine de courriers types à destination des clients et des fournisseurs.



Adopteunto.com est un site uniquement dédié aux agences de voyages donnant accès base de données exclusivement BtoB constitué, développé et enrichi quotidiennement par plus de 950 agences adhérentes pour plus de 2500 utilisateurs.