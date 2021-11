Aérien : des tarifs sans commune mesure avec les coûts...

Je suis allé consulter les comptes d’Air France/KLM pour le troisième trimestre et pour les 9 premiers mois de l’année. Je note d’abord un très net redressement des résultats au troisième trimestre et c’est une excellente nouvelle.



Puis j’ai consulté les coûts et en particulier le prix du SKO (Siège Kilomètre Offert). Celui-ci a fortement baissé au troisième trimestre pour s’établir à 5,82 € contre 6,84 € de janvier à septembre 2021.



Il devient alors facile de calculer le prix de revient sur chaque ligne en multipliant le prix su SKO par la distance orthodromique calculée en nombre de kilomètres. Ainsi l’aller-retour Paris-New York qui affiche 11.758 km a un prix de revient de 673,83 € en prenant pour base le dernier trimestre et de 791,94 € avec les résultats des 9 premiers mois.



Calculés uniquement à partir des résultats du 3ème trimestre, le prix de revient du Paris-Miami s’établit à 856,23 €, le Paris-Fort de France à 798,03 € et le Paris-Saint Denis de la Réunion à 1.090,08 €.



Cet alignement de chiffres peut paraître un peu fastidieux mais c’est la seule manière de se rendre vraiment compte que les tarifs promotionnels affichés, même si Henri Hourcade prend la précaution de mentionner qu’on a peu de chances de les trouver en période de pointe, ne couvrent pas (et de loin) les coûts de l’entreprise.



Ainsi sur New York, la compagnie perd 321,83 € par billet soit 47 % du prix de revient, sur Miami la perte est de 400,23 € soit 46,7 %, pour Fort de France le résultat s’établit à moins 358,03 € soit moins 44,86 % et sur la Réunion à moins 500,08 € soit -45,9 %.



Bien entendu on m’objectera que ces tarifs correspondent à une recette marginale et surtout pas à un prix moyen du billet, ce que je comprends parfaitement. Sauf que cela met la confusion dans l’esprit du public qui ne voit que les annonces promotionnelles, les seules qui soient d’ailleurs publiées.



Or ces annonces correspondent au choix, soit à de la vente à perte soit à de la publicité mensongère puisque les clients ont très peu de chances de les trouver lorsqu’ils en ont besoin.