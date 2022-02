Aérien : vers une inflation durable des billets ?

Du côté de Misterfly, le long-courrier est lui aussi pris d'un vent de panique haussier.



Les prix moyens sont passés de 517 euros à 580, en l'espace de deux ans, soit une hausse de 23%.



" Nous observons que l'offre de vol a diminué et nous assistons à un changement de comportement de la part des clients, avec énormément d'achats de dernière minute, " nous confie Frédéric Pilloud, directeur digital de Misterfly.



Cette reprise de la demande serait-elle confrontée à des capacités aériennes trop justes sur certains segments ?



En tout cas sur janvier 2022, le trafic aérien apparait en hausse de 6,66% par rapport au même mois de l'année précédente, lui-même en chute libre de 65%.



En tout 153 687 mouvements d'avion ont été enregistrés sur les 4 premières semaines de l'année, selon la DGAC.



Le point de comparaison est compliqué par rapport aux niveaux prépandémiques, mais nous savons qu'en décembre 2021 l'activité atteignait 62,5% de celle constatée deux ans plus tôt.



Les voyageurs font peut-être face sur certaines routes à un phénomène d'entonnoir.



" Sur les capacités, ce n'est pas uniquement la décision de chaque compagnie, c'est tout le marché qu'il convient d'observer. Avec la pandémie, beaucoup d'acteurs ont disparu et il n'existe plus vraiment d'offre low-cost long-courrier, " témoigne le patron de Resaneo.



Si vous ajoutez à cela, les achats compulsifs, dès que la fenêtre sanitaire s'ouvre, le volatil baril de pétrole et les contraintes environnementales européennes, vous arrivez à ce mix détonant.



" La question à se poser en ce moment : si les prix sont déjà aussi hauts sur janvier qu'est-ce que cela va donner pour la suite ?



Ils devraient continuer à monter encore cela d'autant plus que le pétrole ne devrait pas baisser à court terme, " précise le responsable de Misterfly.



Janvier et février sont traditionnellement, les périodes de l'année les plus basses en terme de trafic et donc de prix dans l'aérien, contrairement à juillet, août ou encore en décembre.