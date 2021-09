Aéroport Marseille Provence : le Maroc et la Grèce dépassent les niveaux de l'été 2019

Cet hiver, les passagers pourront rejoindre 80 destinations (vs 94 en 2019), dans 25 pays (contre 29 en 2019), via 98 lignes (vs 118 en 2019).



Les trois nouvelles compagnies arrivées au printemps Air Arabia, Corsair et Binter ainsi que Ryanair permettront aux Provençaux de se rendre vers 14 nouvelles destinations (comme en 2019) dans 9 pays du monde via 15 nouvelles lignes régulières (Vs 22 nouvelles lignes en 2019).



Une offre conséquente est proposée sur l’archipel des Canaries, Lanzarote, Las Palmas et Tenerife (Binter et Ryanair) ; ainsi que vers La Réunion et l’Île Maurice (Corsair).



Le bassin méditerranéen n’est pas en reste : Fès et Oujda (Air Arabia et Royal Air Maroc), Paphos et Tétouan (Ryanair).



Quatre nouvelles capitales viennent également compléter le programme hiver: Berlin, Luxembourg, Vienne et Tel Aviv (Ryanair).