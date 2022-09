Affaire Travelink : la Cour d'appel donne raison à Atout France face aux voyageurs 🔑

Pour les clients de l'ex-groupiste Travelink, les beaux projets de voyages ne sont plus aujourd'hui que de lointains souvenirs, qui leur auront coûté plus cher que prévu...Il y a près de quatre ans, alors qu'ils apprennent le, ils ne s'attendent pas à vivre une telle situation.En effet, aux contrats de voyages non conformes et aux prélèvements d'acomptes (parfois en double) sans autorisation préalable, et ce, à quelques jours de la faillite, s'ajoute la découverte queUne procédure pénale est d'ailleurs actuellement en cours pour déterminer si elle en est bien une et qui en sont les auteurs et les complices.Mais en 2018, sans aucun recours, les clients - principalement des comités d'entreprises et des groupes d'amis - vontafin de trouver un moyen d'être remboursés.Toutefois, Travelink liquidée, le garant financier radié des listes d'organismes autorisés à proposer une garantie financière tourisme par l'ACPR, les clients vont tenterFaute de négociation à l'amiable, ils poursuivent le GIE en justice, devant le tribunal administratif de Paris. Au total,réparties entre une association et cinq comités d'entreprise, engagent une action.Ils reprochent à la commission d'immatriculation d'Atout France d'avoir laissé(près de deux mois)(le 13 août 2018)du registre des opérateurs de voyages et de séjours (le 02 octobre 2018).