Afrique subsaharienne : l’OMT soutient un programme d'accélération du tourisme avec Google

Pour favoriser la reprise du tourisme en Afrique, l’Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies (OMT) et Google se sont associés dans le cadre d’un programme d’accélération en ligne destiné aux ministres du Tourisme des États membres de l’OMT, aux principales agences de voyages et aux Offices de tourisme.



L'objectif ? Développer davantage les compétences en matière d’innovation et de transformation numérique.



Le UNWTO & Google Tourism Acceleration Program est axé sur des informations provenant d’Afrique du Sud, du Kenya et du Nigéria.



" Nous sommes ici pour aider le secteur du tourisme à sortir de cette crise sans précédent et à devenir plus fort , a déclaré Doron Avni, directeur des affaires gouvernementales et des politiques publiques pour les marchés émergents chez Google.



Nos informations et outils sur les données de voyage (travel data insights and tools) peuvent aider les autorités touristiques à identifier et à comprendre à la fois les obstacles et les facteurs qui incitent à visiter des destinations touristiques et mieux planifier le tourisme ".



" Avec la mise en place de politiques, de formations et d’une gestion appropriées, l’innovation et la technologie ont le potentiel de favoriser la création d’emplois et d’opportunités commerciales de meilleure qualité pour le tourisme en Afrique tout en améliorant le bien-être et la prospérité de la région dans son ensemble , a déclaré pour sa part, Natalia Bayona, directrice de l’innovation, de la transformation numérique et des investissements de l’OMT.