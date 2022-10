Air Caraïbes-Corsair : vers un mariage ou une alliance stratégique ? 🔑

TourMaG.com - Il existe deux secteurs dans l'économie où les actionnaires doivent inexorablement remettre au pot, pour combler les trous : le football et l'aérien. Est-il inévitable que les propriétaires vivent éternellement le mythe des Danaïdes ?



Marc Rochet : Je ne crois pas aux activités structurellement déficitaires.



Nous pouvons discuter des heures et des heures du monde dans lequel nous sommes, mais pour moi une entreprise déficitaire année après année, est condamnée.



Il est normal que les dirigeants cherchent à toujours à lui sauver sa peau, c'est humain. Aujourd'hui, ce qui pollue l'aérien, c'est le comportement des Etats.



Au nom de la crise, nous avons décidé que les gouvernements devaient sauver le transport aérien. Cela ne me choque pas, en raison de la crise exceptionnelle que nous avons connu, par contre des choses m'ont gêné.



Tout d'abord, nous avons sauvé les plus malades, avec beaucoup d'argent public et toujours la même histoire : la 1ère année, nous redressons, la 2e année nous stabilisons et la 3e année nous gagnerons de l'argent. Sauf que ça ne se passe jamais comme ça...



Il y a eu un problème de transparence, car tout le monde n'a pas été aidé.



2e point, si nous avons aidé les malades, les bien portants ne l'ont pas été : nous l'avons vécu et ce n'est pas normal !



TourMaG.com - Vous n'avez pas été aidé, car vous n'en aviez sans doute pas besoin ?



Marc Rochet : Bien sûr, nous n'avons pas eu besoin d'aides d'Etat, mais il faut à un moment donné un peu d'équité. Cela ne peut pas être à sens unique. Nous regardons cela avec un œil assez serein mais sur le long terme nous aurons rendez-vous avec l'histoire.