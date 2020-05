Air Caraïbes et French bee : reprise progressive des vols commerciaux dès le 12 juin 2020

Les compagnies Air Caraïbes et French bee, filiales du groupe Dubreuil, annoncent le retour des vols commerciaux sur Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Fort-de-France (Martinique), Cayenne (Guyane), Saint-Denis (La Réunion) et Saint-Martin (en correspondance via le réseau régional d’Air Caraïbes au départ de Pointe-à-Pitre).



Les vols commerciaux vers et depuis ces destinations reprendront dès l’ouverture de l’aéroport d’Orly, fermé aux vols commerciaux depuis le 31 mars et dont la réouverture pourrait être effective à compter du 26 juin, selon les déclarations des Autorités Publiques.



Cependant, dans l’attente de la réouverture d’Orly, Air Caraïbes et French bee annoncent le lancement d’un programme réduit à compter du 12 juin au départ de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.



Tous ces vols seront réalisés avec la flotte dernière génération d’Airbus A350-900 et A350-1000 des deux compagnies. Ces décisions de retour en activité sont confortées par la déclaration du Premier Ministre, Edouard Philippe, le jeudi 14 mai qui confirme : « que les Français pourront partir en vacances cet été, partout en France, dans l’hexagone et dans les Outre-mer. »