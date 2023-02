Air France-KLM : la consolidation, une vraie fausse bonne idée ? 🔑

Ben Smith, patron d’Air France, a jeté un pavé dans la mare la semaine dernière, en évoquant la nécessaire consolidation dans le transport aérien ultra-marin.



Il a mille fois raison : ce marché juteux que convoite l’ensemble du pavillon français est un peu une foire d’empoigne .

Trop d’acteurs ont mis le cap sur les Antilles et les Caraïbes, sans compter l’Océan Indien et la Polynésie.



La compagnie tricolore, elle-même, poussée par l’attrition et la crise qui a vidé les cassettes pendant le covid, a essayé, en vain, de faire du dumping et de casser les prix pour récupérer des parts de marché.



Souvent grâce aux aides de l’Etat qui ont permis au Groupe Air France-KLM, de se refaire la cerise.



Aujourd’hui remplumé, il renvoie l’ascenseur à l’Etat et lui enlève une épine du pied. Disons-le tout net : Bruno Le Maire n’en peut mais de toutes ces compagnies qui font le siège au CIRI et tendent la main pour obtenir des aides ou des allègements de charges. Surtout avec une Europe devenue très sourcilleuse sur la question.