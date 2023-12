Air France : quelles nouveautés été en 2024 ?

Sur le long-courrier, ce ne sont pas des nouvelles destinations à proprement parler qui viennent enrichir le programme de vols, mais des liaisons supplémentaires.Les Etats-Unis bénéficient notamment d'un renforcement de plusieurs lignes. Le 13 mai 2024, Air France reprendra la desserte deMinnesota, États-Unis), assurée à l’été 2023 par Delta Air Lines, partenaire d’Air France dans le cadre de la joint venture transatlantique regroupant Air France, KLM, Delta Air Lines et Virgin Atlantic.Un vol quotidien sera proposé, et assuré en Boeing 787-9.Toujours aux États-Unis, la liaison entre(Caroline du Nord) inaugurée à l’hiver 2023 sera. Jusqu’à 7 vols seront proposés chaque semaine (contre 3 à hiver 2023-2024), assurés en Airbus A350-900.Air France proposera ainsi 23 destinations en Amérique du Nord l’été prochain : Atlanta, Boston, Cancun, Chicago, Dallas, Denver, Détroit, Houston, Los Angeles, Mexico City, Miami, Montréal, Minneapolis, New York JFK, New York Newark, Ottawa, Québec, Raleigh Durham, San Francisco, Toronto, Seattle, Vancouver et Washington DC.Enfin,. Un vol quotidien sera assuré en Airbus A350-900.