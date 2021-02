Air France teste la solution de digitalisation des résultats de tests COVID « ICC AOKpass »

Depuis le début de la crise du COVID-19, les formalités liées au voyage évoluent régulièrement. La présentation d’un test COVID négatif est désormais obligatoire pour la plupart des voyages internationaux, et la vérification de ces tests, souvent présentés au format papier, prend du temps.



Dans ce cadre, Air France annonce aujourd’hui le lancement d’un programme de test de la solution « ICC AOKpass », développée par MedAire/international SOS.



ICC AOKpass est une application mobile, disponible sur smartphone et permettant aux passagers d’enregistrer de manière sécurisée les résultats de leur test COVID réalisé dans un laboratoire partenaire (voir ci-dessous).



Une fois à l’aéroport, les passagers présentent leur smartphone en lieu et place d’un test papier. L’ ICC AOKpass vérifie alors que le test présenté est valide et conforme à la réglementation du pays de destination via un réseau sécurisé par la technologie blockchain.