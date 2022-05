Air France va lancer une nouvelle cabine Première

" La Première concentre le plus haut niveau d’excellence à la française et fait intrinsèquement partie de l’ADN d’Air France. Même au plus fort de la crise Covid, nous avons pu observer l’attractivité d’une telle offre pour nos clients, particulièrement sur l’axe nord-atlantique, sur lequel le taux d’occupation en cabine La Première est aujourd’hui plus élevé qu’en 2019.



Nous avons hâte de dévoiler cette nouvelle cabine qui promet d’être au plus haut niveau mondial " a déclaré Benjamin Smith, Directeur Général d’Air France-KLM dans le communiqué.



Ce projet s’inscrit dans la stratégie de montée en gamme d’Air France, qui "couvre également le renouvellement de la flotte, la rénovation des salons ou encore le développement d’une offre de restauration plus durable, signée par des chefs étoilés en cabines Business et La Première."



Inaugurées en 2014, les suites La Première d’Air France sont aujourd’hui proposées sur certains Boeing 777-300 et s’envolent cet été vers des destinations en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique et au Moyen-Orient.