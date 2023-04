Air Transat recrute 3 nouveaux attachés commerciaux

J’ai un grand plaisir à accueillir trois nouveaux collaborateurs au sein de notre équipe commerciale. Notre actualité est aussi tonique que la reprise qui se confirme en cette année 2023 : passage en quotidien cet été de nos vols directs vers Montréal au départ de Marseille et Lyon ainsi que l’annualisation de ce vol direct au départ de la capitale des Gaules…

Air Transat étoffe son équipe commerciale. Placé sous la responsabilité de Nadège Bourrassé, le service commercial accueille 3 nouveaux collaborateurs., employée d’Aviareps, se chargera de la représentation de la compagnie sur la zone de chalandise de l’aéroport de Nantes-Atlantique.Les aéroports de Lyon-Saint-Exupéry, Nice-Côte d’Azur et Marseille-Provence seront sous la responsabilité d’. Les plateformes de Toulouse-Blagnac et Bordeaux-Mérignac, seront quant à elles, sous la responsabilité deÀ leurs côtés :Côté technique, un Help Desk est à la disposition des vendeurs, il est composé d’une équipe de deux personnes,», souligne Cyril Cousin Directeur France, Benelux, Suisse et Allemagne d'Air Transat