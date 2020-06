Air Transat reprendra ses vols à partir du 23 juillet 2020

Le groupe Transat annonce la reprise de ses opérations aériennes dès le 23 juillet 2020 (sous réserve des éventuelles restrictions de voyage).



Air Transat propose un nouveau calendrier de vols vers plus de 22 destinations en Europe, dans le Sud, aux États-Unis et au Canada jusqu’à la fin de la saison estivale le 31 octobre 2020.



Ainsi, au départ de Montréal, le transporteur opérera graduellement des vols directs vers les villes françaises suivantes : Bordeaux, Lyon, Nantes, Marseille, Paris et Toulouse.



Afin de maximiser les opportunités de connexions et permettre les voyages à travers le Canada, la compagnie aérienne proposera également des vols intérieurs entre Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver.