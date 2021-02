Airbnb : l'arrêt de la cour de cassation est "une victoire totale et définitive" selon la Mairie de Paris

Pour l'adjoint cette victoire est aussi un message envoyé aux fraudeurs : "Nous étions dans une situation où toutes les amendes étaient gelées. Les propriétaires n'étaient pas soumis aux amendes. Nous pourrons désormais relancer les 420 dossiers dormants ".



Ian Brossat précise que les amendes peuvent monter jusqu'à 400 000€, mais "la moyenne tourne autour de 20 000 €" ajoute t-il.



Les 420 contentieux dont fait référence l'adjoint au logement concerne pour un un quart des logements situés dans le centre de Paris (1, 2, 3 et 4e arr). 55 sont situés dans le 15e, 44 dans le 18e, 38 dans le 17 e et 36 dans le 7e arrondissement.



"C'est une victoire totale et définitive" insiste Ian Brossat qui assure que les équipes du BPLH (Bureau de la protection des locaux d'habitation) seront renforcées. Elles comptent aujourd'hui une vingtaine de personnes et pourraient passer à 35.