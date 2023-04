Airbus de nouveau dans la course au spatial avec "Loop" ?

l’objectif a été de redéfinir l'habitat spatial pour l'exploration humaine. Ce système de module orbital polyvalent est conçu pour rendre les séjours de longue durée dans l'espace plus confortables et plus agréables pour ses occupants par rapport aux conditions de vie à bord de la Station spatiale internationale qui ne sont pas des plus pratiques et des plus adaptés

Le cahier des charges a d’ailleurs prévu qu'elle soit adaptée à une exploitation en orbite terrestre basse ou lunaire, mais aussi pourIl faut bien préciser que "Loop" n’est pas à proprement dit une mini-station spatiale, car le module n’est pas, du moins pour le moment, motorisé et ne peut donc pas se maintenir en orbite ou effectuer des corrections de trajectoire.. L’avenir nous dira si ce concept préfigure l'architecture d'une future station spatiale.En tous cas, l’avantage de "Loop" est qu’il est conçu pourqui peuvent envoyer un module entier en une seule pièce. De plus il est immédiatement opérationnel une fois en orbite, prêt à accueillir des humains et des charges utiles.Comme l’indique et le précise le communiqué d’Airbus, «. »Pendant que le développement économique de l'orbite basse terrestre s’amorce et que des stations spatiales privées commercialiseront leurs services à une grande variété d’utilisateurs (institutionnels, commerciaux, scientifiques et touristes) pour tout un tas d’usages d’ici peu de temps, sans aucun doute le "Loop" d’Airbus a donc une place à prendre sur ce créneau.Ceci serait d’autant plus opportun, que cela permettrait à l’Europe spatiale de s’affranchir quelque peu de la domination américaine, qui s’annonce également déjà forte en ce qui concerne l’orbite basse.Airbus estime que, date à laquelle la Station spatiale internationale aura atteint la fin de son cycle de vie.