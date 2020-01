Allemagne : le Bade Wurtemberg, destination préférée des Français

Cette offre de proximité à bon rapport qualité/prix, très nature et culture fêtera cette année le 250e anniversaire le Ludwig van Beethoven avec force concerts, festivals et événements.



Deux grandes campagnes de communication vont marquer l'année : une lancera l'anniversaire du génial compositeur romantique et l'autre soutiendra "l'Allemagne nature & active".



Nos amis d'outre Rhin ont une si forte confiance en leurs forces attractives que Titi Palme, directeur de l'office Allemand du tourisme en France, annonce un objectif de 120 millions de nuitées en 2030 !