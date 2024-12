Allemagne : un week-end so chic à Baden-Baden

Bien que le confort de Maison Messmer invite à s'y attarder, on a intérêt à partir sans tarder à la découverte de Baden-Baden.



Jusqu'en 1931, la ville se nommait tout simplement Baden. Toutefois, lorsque les Romains l'ont fondée en 80 après Jésus-Christ, elle s'est d'abord appelée Aquae Aurelia . Et pour cause : ils avaient construit des thermes pour mettre à profit ses sources thermales chaudes (68 degrés).



Aujourd’hui, on y vient toujours pour ses eaux, réputées êtres les plus chaudes et les plus riches en minéraux du Bade-Wurtemberg. Refroidies, elles sont utilisées pour traiter les troubles cardio-vasculaires, ceux du métabolisme et les maladies de l'appareil locomoteur. Elles font merveille aussi pour décontracter les muscles.



L'établissement thermal le plus pittoresque, c'est Friedrichsbad, construit au-dessus des vestiges romains. A son ouverture, en 1877, il était réputé être le plus moderne d'Europe. Et l'un des plus beaux du monde. Il a tout de suite eu un succès fou.



De style néo-renaissance, doté d'une coupole au-dessus du bassin central, Friedrichsbad conserve encore ses cuivres, ses stucs, ses fresques et ses majoliques. On y pratique toujours le massage à la brosse et au savon. Et jusqu'à une période récente, on s'y baignait toujours nu, hommes et femmes mélangés. Désormais, le maillot de bain est imposé deux jours par semaine.



Le vêtement de bain est, en revanche, de rigueur tout le temps aux thermes de Caracalla, construits en 1985. L'imposante coupole et l'abondance de marbre confèrent une élégance indéniable à ce second établissement thermal. Et ses 5 000 m2 donnent l'assurance de trouver tout ce qu'il faut pour se faire du bien.



Plans d'eau variés et de températures différentes (de 18 à 38 degrés), piscine intérieure, jets d'eau pour masser le dos et les épaules, douches en cascade pour la nuque, bassins extérieurs en marbre, bains à remous, bain de vapeur aromatique relaxant, salle d'inhalation d'eau saline, saunas, solarium, chaises longues pour se relaxer après le bain et bien sûr restaurant... Moins typique que le précédent peut-être, mais tout aussi requinquant !



L'accès est très abordable : 19€ pour deux heures, 23€ pour trois heures aux thermes de Caracalla, 35€ au Friedrichsbad.



Evidemment, la facture gonfle si l'on s'offre massages, gommages corporels, enveloppements, traitements de beauté, bains de luxe à deux ou si l'on réserve un des Spas privatifs du Friedrichsbad.