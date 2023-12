Amadeus Wallet : comment le Gie ASHA veut taper IATA au portefeuille 🔑

Bien entendu, cela suppose de disposer d’un matelas de trésorerie suffisant dans un contexte futur (Directive à forfait) où les avances iraient en s’amenuisant.



Mais les échéances toujours plus abrégées du BSP et qui pourraient à terme devenir quotidiennes, relèguent ce souci à l'arrière-plan.



Autre avantage du procédé : le règlement cash pourrait valoir à l’agence une rétro-commission du transporteur qui se traduirait par un bonus de 1 à 2% du montant des billets émis. D'ailleurs, les low cost sont beaucoup vendues sur Amadeus Wallet et pour cause : le système de cash-back permet aux agences en cas de pépin de récupérer leurs billes.



Alors, trop beau pour être vrai ? Y a un peu de ça. Tout d'abord si les transporteurs ne sautent pas de joie c'est qu'il y a une bonne raison : en acceptant ce type de règlement, les 150 compagnies dans le monde (sur 1300) qui acceptent ce type de règlement, vont devoir régler des frais de l'ordre de 2%.



Autre inconvénient et non des moindres : Air France s'y refuse aussi pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Pire : elle surveille de près les contrevenants et peuvent rayer des tablettes une agence qui procéderai à leur insu. Or, le transporteur est un poids lourd en mesure d'imposer ses conditions.



En conclusion, cette pierre dans le jardin d’IATA et de son système de péréquation pourrait être le “ver dans le fruit” qui donnerait à la Distribution un levier pour peser sur ce monstre froid.



Bien entendu, l’affaire n’est pas jouée et il faudra du temps avant que ces règlements soient en mesure de faire pencher la balance, sauf si AF-KLM décidaient de faire cavalier-seul et d'adopter ce mode de paiement. Cqfd !