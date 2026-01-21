Apple : le futur Siri « Campos » va-t-il révolutionner la réservation de voyage ? - Depositphotos.com Auteur rafapress
Apple prépare une refonte totale de son assistant vocal : Siri.
Cet assistant personnel intelligent est intégré à l'ensemble des appareils à la pomme : iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV et HomePod.
Sous le nom de code « Campos », cette nouvelle version de Siri deviendra un chatbot conversationnel intégré dans l'écosystème Apple.
Selon un rapport de Bloomberg. relayé par le média spécialisé Skift, cette métamorphose s'appuie sur un partenariat stratégique avec Google pour intégrer le modèle Gemini au sein d'Apple Intelligence.
A lire aussi : Commerce agentique : Google va-t-il changer la donne dans le voyage avec l'IA ?
Apple va t-il ouvrir SIRI aux données tierces ?
Quid de cette nouvelle version pour l'industrie du voyage et du tourisme ?
Jusqu'à présent, Siri fonctionnait en vase clos. Pour une entreprise de voyage, l'interaction se limitait souvent à un « raccourci » renvoyant l'utilisateur vers une application ou un site mobile.
L'enjeu de cette nouvelle version, attendue avec iOS 27, est de permettre une expérience fluide et directe. « Un système conçu pour des conversations en plusieurs étapes pourrait, en théorie, gérer la planification, la mémoire et le suivi d'une tâche de bout en bout », souligne l'article de Skift.
Pour que Siri devienne un véritable agent de voyage, Apple devra permettre aux acteurs du secteur d'injecter leurs données en temps réel (stocks, tarifs, options).
Certaines entreprises utilisent déjà des protocoles ouverts comme le Model Context Protocol pour connecter leurs inventaires aux IA génératives. Or, Apple est historiquement connue pour son contrôle draconien sur les données tierces.
Si la firme de Cupertino en Californie maintient ses restrictions, Siri restera une simple couche d'interface. Il ne reste qu'à attendre les mises à jour de iOS 27 pour avoir une réponse !
