Apple : le futur Siri « Campos » va-t-il révolutionner la réservation de voyage ?

Quid de cette nouvelle version pour l'industrie du voyage et du tourisme ?



Jusqu'à présent, Siri fonctionnait en vase clos. Pour une entreprise de voyage, l'interaction se limitait souvent à un « raccourci » renvoyant l'utilisateur vers une application ou un site mobile.



L'enjeu de cette nouvelle version, attendue avec iOS 27, est de permettre une expérience fluide et directe. « Un système conçu pour des conversations en plusieurs étapes pourrait, en théorie, gérer la planification, la mémoire et le suivi d'une tâche de bout en bout », souligne l'article de Skift.



Pour que Siri devienne un véritable agent de voyage, Apple devra permettre aux acteurs du secteur d'injecter leurs données en temps réel (stocks, tarifs, options).



Certaines entreprises utilisent déjà des protocoles ouverts comme le Model Context Protocol pour connecter leurs inventaires aux IA génératives. Or, Apple est historiquement connue pour son contrôle draconien sur les données tierces.



Si la firme de Cupertino en Californie maintient ses restrictions, Siri restera une simple couche d'interface. Il ne reste qu'à attendre les mises à jour de iOS 27 pour avoir une réponse !