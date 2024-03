Assur-Travel vous aide à partir sereinement en vacances !

Les motifs d’annulation cas imprévus couverts par Assur-Travel

L’accident sur le trajet menant à l’aéroport

La procédure de divorce

La maladie de l’animal de compagnie

Le remplacement professionnel couvert

La maladie d’un membre de la famille hors du foyer fiscal

La mobilisation du personnel soignant ou de sécurité pour un plan « blanc » ou « sécuritaire »

Le harcèlement scolaire

Annulation cas imprévus

Bagages

Interruption de séjour

Retard d’avion

Responsabilité civile vie privée

Assistance :

Les motifs d’annulation « cas imprévus » sont très variés, et sont étudiés « au cas par cas » lorsqu’un dossier se présente.Cette liste est non exhaustive, il s’agit de cas concrets rencontrés par les équipes de gestion qui travaillent au sein d’Assur-Travel.- rapatriement ;- frais médicaux et d’hospitalisation ;- frais de recherches et de secours ;- frais de mise en quarantaine ;- avance de caution pénale et honoraires d’avocat.Madame Le Goff avait réservé un séjour avec ses amies aux sports d’Hiver pour les vacances de Février.N’étant pas parties en vacances depuis un moment, et afin d’en profiter un maximum, elles ont loué un chalet 5 étoiles, d’une valeur de 7 200 euros la semaine.A cela s’ajoute les forfaits ski pour la semaine : forfait remontées mécaniques et location de matériel.15 jours avant la date de départ, l’ex-mari de Madame Le Goff est hospitalisé dans un état grave suite à un accident de voiture. Divorcés depuis 5 ans, ils partagent la garde de leurs deux enfants une semaine sur deux.Monsieur devait s’en occuper pendant les vacances de février, lors du séjour à la montagne de Mme Le Goff avec ses amies.Du fait de son accident, il était bien entendu en incapacité de gérer les enfants cette semaine-là.Face à cette situation, Madame Le Goff a dû annuler ses vacances et ainsi modifier le mode de garde de leurs deux enfants.Fort heureusement, elle avait souscrit à une garantie annulation « Cas imprévus Assur-Travel » et a pu récupérer la totalité des sommes qu’elle avait versées pour ses vacances entre copines.Elle a par ailleurs été remboursée au bout de 72h00.Monsieur et Madame Leroy avaient décidé de partir avec leurs deux petits enfants à Ténérife.Ils s’en occupent régulièrement pour que les parents puissent profiter d’une semaine sans enfants, et se reposer.Alors qu’ils sont à la piscine de l’hôtel, Monsieur Leroy fait un malaise cardiaque, il est transporté d’urgence vers l’hôpital le plus proche.Il a déjà eu ce genre de problèmes auparavant, mais il est sous traitement depuis plusieurs années, sans rechute récente. Les médecins de l’hôpital préconisent par sécurité, un rapatriement au plus vite.Madame Leroy sera rapatriée en même temps que Monsieur (étant donné qu’ils font partis du même foyer fiscal).Mais qu’advient-il des petits enfants qui ne vivent pas sous le même toit que leurs grands-parents ?L’assistance Assur-Travel couvre le rapatriement des membres de la famille sans restriction au foyer fiscal uniquement.Les petits enfants ont par conséquent pu rentrer avec leurs grands-parents en toute quiétude.La carte bancaire Gold n’aurait pas pu prendre en charge le rapatriement des enfants, car ils vivent en dehors du foyer fiscal de Monsieur et Madame Leroy. Les frais de ce type de rapatriement peuvent s’élever jusqu’à 10 000 euros. Par chance la famille Leroy avait souscrit à une assurance avant leur départ à Ténérife, ils n’ont pas dû débourser un euro, tous les frais ayant été pris en charge.