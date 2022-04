Atout France : Bouygues Telecom lance une eSIM pour les voyageurs étrangers

Bouygues Telecom et Atout France lancent My European eSim , une offre mobile 100% digitale pour accompagner les touristes pendant leur voyage.



Cette offre prépayée permet aux voyageurs d'utiliser une eSIM dématérialisée. Elle est accessible via un QR code.



L’offre inclut une enveloppe data de 20 Go à utiliser en France et en Europe, appels et SMS illimités, 25€ de crédits pour des appels internationaux (1). Pour les visiteurs voyageant en France et en Europe, l'intérêt est d'éviter les frais de roaming supplémentaires.



My European eSim est disponible à l’achat, pour les particuliers sur le site Bouygues Telecom, et auprès des professionnels locaux du tourisme. Tour-opérateurs, agents de voyages et OTA peuvent ainsi proposer cette offre à leurs clients, grâce à un système d’affiliation.