Atout France, Travel Planner... des réformes en stand-by ? 🔑

Alors que le Premier ministre a annoncé jeudi matin vouloir mener la très décriée réforme de l'assurance chômage à terme, celle du tourisme est, bien évidemment, loin d'être une priorité.



Durant le CIT, Gabriel Attal avait fixé comme date butoir janvier 2025, afin d'élaborer et publier un " texte législatif tourisme ad hoc ".



Tout dépendra donc du résultat des urnes.



Et la réécriture de la définition des organisateurs de voyages professionnels n'est pas la seule réforme en jeu.



Pendant que la Commission européenne étudie et interroge toutes les parties prenantes dans le cadre de la rédaction de la nouvelle directive européenne des voyages à forfait, la girouette politique française pourrait bien influer sur ce texte.



" La position de la France était jusque là en soutien aux professionnels, puis vous avez aussi la réforme d'Atout France.



Le contexte politique a des répercussions, mais le travail est déjà bien engagé et nous le poursuivons. Nous ferons un point après la séquence électorale, " fixe comme ligne directrice Valérie Boned, la présidente des EDV.



Le rôle de l'Office de promotion du tourisme français devait être repensé pour parvenir à une évolution des missions de l’opérateur.



Finalement cette élection européenne, si souvent critiquée pour le faible engouement et intérêt des populations, pourrait bien totalement rebattre les cartes de l'industrie touristique.



Comme quoi l'Europe peut avoir un impact direct sur notre quotidien... si on en doutait ! (CQFD)