Les Travel planner seront-ils les Uber des AGV ? 🔑

Il y a aussi un enjeu pour la profession qui va au-delà de la simple question binaire : est-ce illégal ou légal.



Il est de plus en plus difficile de recruter. Dans le même temps, les jeunes en BTS, te disent qu'ils veulent travailler partout sauf dans les agences de voyages. Parallèlement, les habitudes du voyageur changent et dans ce contexte, le modèle des agences n'est plut totalement adapté aux attentes de ces mêmes voyageurs,

De tout ce qui arrive et qui est nouveau, il y a deux façons de voir les choses. D'un côté ceux qui veulent défendre leur position, sans rien changer et de l'autre ceux qui s'en inspirent.



Quand Internet est arrivé, certains disaient qu'Internet ne révolutionnerait rien du tout et c'est nul.



C'est exactement pareil avec les travel planners qui effectivement inventent un mode de fonctionnement finalement beaucoup plus libéral. C'est le modèle qui est arrivé et qui s'est imposé aux Etats-Unis,

Pour les présidents de la commission au commerce illégal, le sujet n'est plus seulement de la légalité de cette activité." estime Jean-Charles Franchomme, président du CDMV (Collectif de Défense des Métiers du Voyage). Et tout cela expliquerait l'image ringarde qui colle aux basques des agents de voyages et de leurs commerces physiques.Un imaginaire sur lequel ces néo professionnels du tourisme appuient pour se démarquer auprès des voyageurs et prospects. Un argumentaire qui commence à agacer les agences traditionnelles." prévient Frédéric Savoyen.Là -bas comme dans d'autres pays, les points de vente "physique" ont tendance à disparaître pour des agences n'ayant plus ou pas pignon sur rue.