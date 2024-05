Avec Léa, les "tépé" (travel planners) n'ont qu'à bien se tenir 🔑

(ce réseau social de boomers sur lequel je traine de temps en temps, parce que je te rappelle que la petite blogueuse impertinente que tu as rencontrée en 2007 est devenue une femme responsable de 43 ans, c’est-à-dire à l’automne de sa vie)

L’autre jour, j’ai reçu un message privé sur Facebook: une agent de voyages me posait une question toute simple : «».Ce que je pense des travel planners ? Franchement, pas grand-chose ! Ma consœur m’a tout de même amenée à réfléchir à la question.Jusqu’à présent, quand on me parlait des travel planners, j’entendais résonner la voix de ma maman quand, enfant, je me faisais embêter par ma sœur. Concrètement, elle (ma sœur) m’asticotait sans cesse pour des sujets futiles, me «» pour des détails sans bien d’importance.Et quand je me plaignais à ma mère que «», ma pauvre mère me répondait inlassablement».