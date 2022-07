Australie : une rencontre à enjeux entre le 1er ministre et les EDV

" Cette invitation d'un représentant des EDV par le MEDEF est bien la preuve que notre secteur compte dans les discussions économiques bilatérales avec une puissance étrangère.



Les devises que nos clients injectent dans cette destination sont très important à la vitalié du pays et peuvent alimenter notre partenariat global (économique/énergétique/environnemental...) avec ce même pays, " analyse Guillaume Linton.



Pendant un heure, l'ensemble des parties prenantes ont pu discuter sur les projets à venir et les problématiques actuelles.



Le Premier ministre est aussi venu rappeler l'importance de la clientèle française, une plus hautes contributions au tissu touristique local .



En reprenant contact, avec le vieux continent, l'Australie essaye de rester dans les radars occidentaux et éviter de se retrouver trop isolée au cœur du Pacifique face à Pékin.



Les EDV ont rappelé, comme pour d'autres destinations que les sujets étaient ceux de la satisfaction, de l'aérien domestique, du staff dans les lieux touristiques et de la location de voiture.



" Après sur le sujet carbone, il est indispensable de trouver des solutions pour compenser et absorber tout ou partie des émissions des voyageurs et de favoriser la mise en place de vols plus directs, " nous précise le patron d'Asia.