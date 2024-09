B&B Hotels nomme Sami Mendil Global Head of Real Estate

Je suis fier de rejoindre les équipes B&B HOTELS et de faire partie de cette aventure entrepreneuriale. C'est un moment idéal pour intégrer l’entreprise qui a de grandes ambitions de développement, notamment à l'international. Le dynamisme, les objectifs d'expansion et l'enthousiasme des équipes m'ont convaincu. B&B HOTELS dispose de tous les atouts nécessaires pour poursuivre sa croissance : une proposition de valeur unique, “Value for Money”, qui répond aux attentes des clients, sans compromis sur l’essentiel et au meilleur prix, ainsi que des structures attrayantes pour les investisseurs, leur offrant un placement financier sécurisé, capable de répondre aux besoins croissants de diversification de leur allocation immobilière.